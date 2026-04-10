Conmoción en Mar de Ajó por el crimen de una mujer de 88 años: dos sospechosos con vínculo familiar quedaron detenidos

Uno de los detenidos en Mar de Ajó acusados del homicidio de la mujer de 88 años.

Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida en su vivienda de la calle Salta al 900, en la localidad de Mar de Ajó, en un hecho que es investigado por la justicia y que derivó en la detención de dos hombres mayores de edad.

Según detallaron fuentes policiales en contacto con 0223, el hallazgo se produjo cuando un vecino de la víctima la halló sin vida dentro de su domicilio. De acuerdo a las primeras observaciones, en el interior de la finca se registraba desorden, aunque no se constataron daños en puertas o ventanas, las cuales permanecían cerradas con llave y con medidas de seguridad colocadas.

Efectivos de la DDI durante el allanamiento realizado en Mar de Ajó.

A partir de las tareas periciales y de investigación, y tras la realización de la autopsia correspondiente, se estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento.

En el marco de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar a dos hombres mayores de edad como presuntos responsables del hecho. Según se indicó, ambos mantenían un vínculo previo con la víctima en el ámbito intrafamiliar.

Los imputados fueron detenidos y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y del Juzgado de Garantías interviniente, que avanzan con las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.