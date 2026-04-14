"¡Es una banda, viejo!": le dio tanto el test de alcoholemia que hasta su amigo se sorprendió
El conductor expresó que había tomado fernet previamente y deberá abonar una multa superior a los cinco millones de pesos.
Por Redacción 0223
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) le quitó el registro a un hombre por conducir alcoholizado en la provincia de Mendoza y ahora deberá pagar una multa millonaria. Durante el operativo se vivió un momento inesperado cuando el acompañante del infractor se sorprendió y gritó: “¡Es una banda, viejo!”.
Un conductor de 33 años fue demorado en Mendoza tras ser detectado con 2.44 gramos de alcohol por litro de sangre durante un operativo de control vehicular en el departamento de San Martín.
Conforme al parte, al momento de realizarle el test de alcoholemia el automovilista reconoció haber consumido fernet previamente, por lo que la prueba confirmó que estaba por encima de los 2 gramos de alcohol en sangre.
Al conocer el resultado, el acompañante que viajaba con él reaccionó: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.
Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo. En Mendoza, manejar con más de 1.00 g/L constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar los $5.500.000.
La Ansv cuenta con bases de fiscalización en Mendoza capital, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se realizan operativos diarios en puntos estratégicos para controlar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales.
