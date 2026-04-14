Luces, cámara… Mar del Plata: firman un nuevo acuerdo para atraer rodajes y potenciar la industria audiovisual

Una filmación en distintos puntos de la ciudad, en el marco del impulso local a la industria audiovisual.

El Municipio de General Pueyrredon avanzó con la firma de un convenio vinculado al desarrollo de la industria audiovisual, en el marco de la estrategia “film friendly” que busca posicionar a Mar del Plata como un polo de producción a nivel nacional e internacional.

Según lo detallado, el Convenio Marco firmado con Buenos Aires Cluster Audiovisual (Baca) prevé el desarrollo de diversas acciones de cooperación institucional, entre las que se destacan el intercambio de asesoramiento, información y redes de contacto; la conformación de comisiones de trabajo para la realización de estudios y proyectos de interés común; la organización de actividades, programas y eventos vinculados al sector audiovisual y tecnológico; y el diseño e implementación de instancias de formación, capacitación y prácticas profesionales orientadas a promover la inserción laboral en dichas industrias.

A su vez, se establece que las acciones específica se llevarán adelante a través de planes de trabajo o actas anexas, las cuales se definirán a futuro y donde constarán las modalidad operativas y los aportes de cada una de las partes.

Un equipo de producción realiza un rodaje en Mar del Plata, con camiones técnicos y despliegue logístico en la vía pública.

El acuerdo se inscribe dentro de la política pública impulsada a partir de la ordenanza sancionada en 2025, que creó un régimen de incentivo, fomento y promoción para la actividad audiovisual. Aquella normativa estableció beneficios económicos, facilidades para rodajes y herramientas de acompañamiento institucional con el objetivo de atraer productoras y generar empleo local. Asimismo, también se da en el contexto del Plan Estratégico “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, también impulsada durante la gestión de Guillermo Montenegro.

Así entonces, el nuevo convenio apunta a profundizar esa línea de trabajo, fortaleciendo la articulación entre el sector público y actores vinculados a la producción audiovisual, con foco en facilitar la llegada de proyectos, simplificar trámites y consolidar a la ciudad como destino competitivo para filmaciones.

La iniciativa se vincula además con el crecimiento que viene mostrando el sector en los últimos años. A través de la Mar del Plata Film Commission, el Municipio ya viene promoviendo el programa “Film Friendly”, orientado a potenciar incentivos económicos y mejorar las condiciones para productoras locales y externas.

Mar del Plata viene siendo elegida para rodar diversos films, como Pepita, La Pistoleta.

¿Qué es Baca?

El expediente también pone en escena a Baca, un actor ligado al desarrollo del ecosistema audiovisual local. Se trata de un cluster audiovisual con asiento en Caba, que viene trabajando en la articulación entre el Estado y la industria, con participación en iniciativas vinculadas a la promoción de rodajes, el acompañamiento a productoras y la consolidación de políticas públicas para el sector.

Su perfil combina la gestión cultural con el impulso a la economía del conocimiento, en línea con la estrategia que busca diversificar la matriz productiva de la ciudad y generar nuevas oportunidades de empleo a partir de las industrias creativas.