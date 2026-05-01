Entre el descanso y el cambio de mes, así se vive el fin de semana largo en Mar del Plata
En pleno feriado por el Día del Trabajador, desde el Emturyc reconocen que el cambio de mes y la situación económica impactan en la llegada de turistas. Aun así, destacan la agenda de actividades para mayo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En pleno fin de semana largo por el Día del Trabajador, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura señalaron que las expectativas se mantienen “buenas”, aunque reconocen que se trata de un período particular por el cambio de mes y la situación económica.
“Es un fin de semana de transición, donde las familias reordenan su economía y por ahí postergan decisiones de viaje, lo que impacta directamente en la demanda”, explicó Diego Juárez, titular del Emturyc, en diálogo con la radio de 0223 "Extra en vivo" . En ese sentido, remarcó que el 1° de mayo suele ser una fecha en la que “la gente decide quedarse en su casa y disfrutar su día”.
De todos modos, el funcionario destacó el movimiento turístico reciente y sostuvo que Mar del Plata sigue siendo una opción presente. “Venimos de un fin de semana con mucha actividad, con eventos que movilizaron gente, y siempre estamos siendo positivos. La ciudad está en la cabeza de quienes piensan en una escapada”, señaló.
En paralelo, adelantó que mayo tendrá una agenda intensa de actividades culturales y espectáculos. Entre ellas, mencionó la preparación de la Feria del Libro, propuestas musicales en el Polideportivo y eventos privados como el Malbec Tour que se realiza este sábado en el Hotel Sheraton.
Además, destacó el fin de semana del 15 y 16 de mayo, cuando se presentará Andrés Calamaro y se desarrollará una nueva edición de La Noche del Café en espacios como Villa Victoria y Villa Mitre. “Es un evento muy convocante, no solo para la ciudad sino también para localidades cercanas”, indicó.
“Mar del Plata tiene actividad los 12 meses del año y estamos trabajando junto al sector privado para seguir generando propuestas”, concluyó.
Temas
Lo más
leído