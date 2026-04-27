Padre, amiguero y fanático de Chevrolet: quien era Lucas Medina, el cantante que murió en la bailanta de Mar del Plata

La movida tropical de Mar del Plata continúa sorprendida por la muerte súbita del cantante Lucas Herrera de 31 años, líder del grupo "Hechizo Tropical" este domingo por la madrugada al bajarse del escenario.

"Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas", escribieron sus pares de la banda que lo apodaban "Capi".

Por lo que muestran las redes sociales oficiales tanto de la banda como del artista, Herrera era padre de un niño y fanático de Chevrolet. El artista pertenecía a una banda dedicada a hacer guaracha, chamamé tropical y cumbia.

Herrera sufrió una descompensación tras bajar del escenario del local bailable Viva Juliana y fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció.

De acuerdo a datos recabados por este medio, el músico habría convulsionado dentro del lugar y sufrido un paro cardíaco. Según las primeras versiones, el cuadro estaría vinculado a posibles antecedentes coronarios, aunque se aguardaba la realización de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

Los restos del cantante serán velados desde las 16 este lunes en la sala velatorio ubicada en Arturo Alió 2297. "Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda . Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas hoy a partir de las 16:00 y mañana al mediodía saldremos para el cementerio para darle la última despedida", indicaron desde la cuenta oficial de Hechizo Tropical.