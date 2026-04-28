"Estaba bordó": denuncian a una vecina que deja a sus perros atados a un tronco, sin agua ni comida

Se trata de una vivienda del barrio Parque Camet, en el extremo norte de Mar del Plata.

Una mujer del barrio Parque Camet advirtió este martes el grave estado en que viven tres perros de su vecina, quienes pasan todo el día atados a un tronco, lo que les provoca heridas, y sin hidratación ni alimento.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, los shar pei sufren maltrato animal por parte de la dueña, que los deja las 24 horas con una soga pegados a un árbol dentro de la vivienda.

Más allá de que las autoridades fueron advertidas, no tomaron cartas en el asunto y la mujer decidió visibilizar el maltrato en los medios de comunicación. En diálogo con 0223, expresó que una de las mascotas "estuvo desde las 7:30 hasta las 21:20 ahorcándose con la soga", por lo que dio aviso al 911 y aguardó a la llegada de un oficial.

Junto al efectivo policial, ingresaron al domicilio sin ocupantes y desataron al animal que "tenía todo el cuello cortado", al mismo tiempo que comprobaron que "no había agua ni comida hace días", debido a que "el balde estaba muy seco y el perro está desnutrido", conforme a su testimonio. "El perro estaba bordó, con la lengua violeta. Si el oficial no llegaba, se iba a morir porque la soga se le estaba pegando y se cortaba al querer desatarse", remarcó.

Así estaba uno de los shar pei cuando fueron desatados por la mujer.

A pesar de que el agente corroboró la violencia ejercida hacia los cánes, la denunciante aseguró que ya no sabe a quién más recurrir, ya que en Zoonosis la remiten a la Justicia, y viceversa. Por esa razón, su objetivo es viralizar el caso para que alguien actúe y rescate a las mascotas.

Ese mismo día en el que ingresó a la propiedad para alimentar e hidratar a los perros, capturó el crítico estado en video y también fotografió las heridas del cuello producidas por el tenso nudo con el que los dejan atados.