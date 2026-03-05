"Lo extrañamos muchísimo": perdió a su perro hace un año y ofrece $4.000.000 por "datos certeros"

Una familia de la zona norte de Mar del Plata perdió a su amado perro "CQC" hace casi un año, pero la búsqueda nunca dio resultado y aumentó la millonaria recompensa para encontrar información acerca de su paradero y que pueda regresar a casa.

Según había expresado su dueño en mayo pasado, el galgo de color clarito fue visto por última vez el 1 de abril, cuando “se lo llevaron” de su vivienda ubicada en Los Granados y Zeballos, en cercanías al Parque Camet.

A pesar de la difusión realizada por la familia, que movió cielo y tierra para hallar al integrante desaparecido, el can no pudo ser localizado en los últimos 11 meses y volvió a compartir las imágenes para reactivar la búsqueda.

Sin noticias en todo este tiempo, la angustia se profundizó en los niños que lo esperan en casa y la familia decidió aumentar la suma a $4.000.000 por "datos certeros".

"Aún lo seguimos buscando, lo extrañamos muchísimo. Es de la familia y nuestro gran amigo", concluyó el responsable de "CQC", nombre al que responde el galgo.

Quienes cuenten con datos de relevancia para encontrar al perro, pueden comunicarse al siguiente teléfono: 2235393933.