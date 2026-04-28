¿Pádel en el súper?: la insólita transformación de una sucursal por la caída del consumo

La firma marplatense destinará una parte importante de la sucursal a la construcción de canchas de pádel.

En un contexto económico cada vez más complejo en la Argentina, una emblemática cadena de supermercados marplatense también sufre la crisis y adaptará su local para sumar un espacio deportivo, en paralelo a la venta de productos.

Debido al delicado escenario, el tradicional supermercado Toledo de Necochea tomó una inesperada medida para mantener su planta de trabajadores, según consignó el diario local Necochea Digital.

Con el objetivo de hacerle frente a la notable caída del consumo, la firma marplatense destinará una parte importante de su sucursal en la ciudad vecina a la construcción de canchas de pádel, generando una nueva fuente de ingresos al aprovechar el boom de este deporte en los últimos años.

Toledo abrirá canchas de pádel en su local para no despedir gente en Necochea.

En los últimos días, clientes habituales notaron cambios en el establecimiento. Sectores que anteriormente estaban ocupados por la verdulería y el área de electrodomésticos hoy se encuentran vacíos, mientras avanza una obra en seco sobre el hall, donde se proyectan la cantina y los vestuarios que acompañarán a las futuras canchas.

Similar a lo que ocurre en otras sucursales, el espacio ya cuenta con un ecosistema de servicios que incluye un gimnasio, una oficina para licencias de conducir y distintos locales comerciales, lo que permite integrar esta nueva propuesta a una lógica de usos múltiples.

Sin embargo, por fuera de lo llamativo, se trata de una iniciativa parecida a las que han tomado en algunos de sus supermercados de Mar del Plata, como el espacio de juegos y el gimnasio con el que cuenta el situado en la avenida Libertad al 5700.