Robó en una casa, dejó una huella y lo detuvieron cinco meses después

Un rastro que personal de Policía Científica levantó durante las pericias en una casa donde se cometió un robo permitió detener en las últimas horas a uno de los autores del asalto a una vivienda de Santa Clara del Mar a fines del año pasado.

El 13 de diciembre de 2025, varias personas forzaron los accesos de una propiedad en la zona de Livorno al 500 en la vecina localidad y sustrajeron elementos electrónicos, equipos de audio, computadoras, celulares, un reloj y prendas de vestir.

A partir de la tarea realizada, se pudo cotejar una huella con el sistema Afis y desde la DDI se logró dar con el paradero del sospechoso. Desde la fiscalía descentralizada solicitaron un allanamiento que se hizo el 12 de marzo pasado: el acusado no fue hallado y quedó en condición de prófugo.

Finalmente, este lunes personal del Gabinete de Homicidios de la DDI identificó y redujo al prófugo de 45 años en calle 443 al 900, en jurisdicción de la comisaría decimotercera. Una vez cumplimentados los recaudos legales de rigor fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.