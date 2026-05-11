Robó en una casa, dejó una huella y lo detuvieron cinco meses después
Tiene 45 años. Hace dos meses le habían allanado la casa. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un rastro que personal de Policía Científica levantó durante las pericias en una casa donde se cometió un robo permitió detener en las últimas horas a uno de los autores del asalto a una vivienda de Santa Clara del Mar a fines del año pasado.
El 13 de diciembre de 2025, varias personas forzaron los accesos de una propiedad en la zona de Livorno al 500 en la vecina localidad y sustrajeron elementos electrónicos, equipos de audio, computadoras, celulares, un reloj y prendas de vestir.
A partir de la tarea realizada, se pudo cotejar una huella con el sistema Afis y desde la DDI se logró dar con el paradero del sospechoso. Desde la fiscalía descentralizada solicitaron un allanamiento que se hizo el 12 de marzo pasado: el acusado no fue hallado y quedó en condición de prófugo.
Finalmente, este lunes personal del Gabinete de Homicidios de la DDI identificó y redujo al prófugo de 45 años en calle 443 al 900, en jurisdicción de la comisaría decimotercera. Una vez cumplimentados los recaudos legales de rigor fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.
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