Dos heridos tras un choque entre una bici y una moto en la ruta 11. Foto: Contraste MDP.

Dos personas heridas es el saldo que dejó un choque entre una moto y una bicicleta sobre la ruta 11 camino a la localidad vecina de Santa Clara del Mar.

Según reportaron medios locales, el hecho se registró este martes a la altura del kilómetro 503 de la ruta provincial. En ese punto de la traza, por motivos que se intentan esclarecer, embistieron una moto Honda XR Rally y una bicicleta.

Como resultado, los conductores, dos hombres, resultaron heridos con politraumatismos y fueron derivados en ambulancia al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de Santa Clara, para posteriormente ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

En el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil de Mar Chiquita y de la comisaría de Santa Clara del Mar, mientras que personal de Aubasa, la empresa concesionaria, perimetró la zona junto a personal de Policía Vial.