Un exintegrante de Los Nocheros abrirá un centro cultural en una vieja estación ferroviaria de Mar Chiquita

En la vieja estación ferroviaria de Nahuel Rucá, recuperada desde 2022, habrá servicios culturales, rurales y turísticos.

La histórica estación ferroviaria de Nahuel Rucá comienza a proyectarse como un nuevo punto de atracción turística y cultural en el partido de Mar Chiquita. A partir de un convenio firmado por el intendente Walter Wischnivetzky, el espacio será gestionado por el músico César “Kike” Teruel, quien impulsará allí un emprendimiento vinculado al folklore, la gastronomía y la vida rural.

El proyecto, denominado “La Nochera – Casa de Campo”, propone transformar el predio en un lugar de encuentro que combine experiencias culturales con propuestas turísticas, tomando como eje la identidad tradicional y el paisaje característico de la zona.

Wischnivetzky junto al músico César “Kike” Teruel.

La estación, que desde agosto de 2022 se encuentra bajo custodia municipal tras un acuerdo con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), posee un fuerte valor histórico ligado al desarrollo ferroviario y a la vida rural del distrito.

En ese marco, el nuevo convenio otorga a Teruel la tenencia precaria del lugar por un período de cinco años, sujeto a la autorización del organismo nacional.

En Mar Chiquita apuestan al turismo rural con “La Nochera” en Nahuel Rucá.

De acuerdo a lo establecido, el músico será responsable del mantenimiento y la conservación del predio, así como de garantizar el funcionamiento continuo de las actividades previstas. Por su parte, el municipio conservará la posibilidad de utilizar el espacio para eventos institucionales, culturales o comunitarios.

La iniciativa busca no solo recuperar un sitio con identidad propia, sino también potenciarlo como un polo de desarrollo turístico. Con propuestas que integren música en vivo, gastronomía regional y experiencias vinculadas al entorno rural, se espera atraer visitantes y fortalecer la oferta del distrito.