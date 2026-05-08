Mar del Plata sigue bajo alerta y el sábado será el día más complicado

El sábado será el día más complicado para Mar del Plata, por vientos y lluvias.

Mar del Plata atraviesa horas de fuerte inestabilidad climática y el pronóstico para este sábado mantiene en alerta a las autoridades municipales y provinciales. Después de una jornada marcada por lluvias, caída de ramas, anegamientos y numerosos reclamos a Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las condiciones más severas todavía no llegaron.

Durante la madrugada y la mañana del sábado se esperan ráfagas del sudoeste que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el último reporte del SMN, el alerta naranja por vientos continuará vigente durante la madrugada y la mañana del sábado. Durante ese período se esperan ráfagas del sudoeste que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, persistirán las lluvias y los chaparrones aislados, en un contexto agravado por la gran cantidad de agua acumulada en las últimas horas.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, la jornada del sábado tendrá una temperatura baja, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima que rondará los 13°C. El viento será el principal protagonista del día, especialmente en la costa y en los sectores abiertos de la ciudad.

El Partido de General Pueyrredon continúa bajo alerta meteorológica.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones para evitar incidentes, como no circular por la vía pública salvo que sea indispensable, asegurar los objetos que puedan volarse, evitar permanecer debajo de árboles o de postes y mantenerse alejados de cables caídos.

El temporal que azota a Mar del Plata

En las últimas horas, Defensa Civil recibió más de un centenar de reclamos vinculados al temporal, principalmente por caída de ramas, problemas eléctricos y complicaciones derivadas de lluvias y vientos.

El secretario de Seguridad municipal Rodrigo Goncalves había advertido que la combinación entre lluvias acumuladas y ráfagas fuertes complejiza el escenario operativo. En esa línea, explicó que las calles saturadas aumentan el riesgo de la caída de árboles y estructuras.

Recién el domingo comenzaría una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

El pronóstico extendido indica que recién el domingo comenzaría una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Para ese día ya no se esperan lluvias, aunque continuará el viento y el descenso de temperatura, con el cielo parcialmente nublado y el ambiente fresco.