Noah Penda y Goga Bitadze protagonizaron una controvertida escena en los Playoffs de la Conferencia Este, donde fingieron cortar y esnifar una sustancia antes de salir a la cancha.

Un vídeo que ha causado revuelo en el mundo del deporte muestra a Noah Penda y Goga Bitadze, integrantes de los Orlando Magic, realizando una polémica actuación antes de un encuentro de los Playoffs de la Conferencia Este de la NBA contra los Detroit Pistons.

La grabación tuvo lugar en los túneles del Kia Center, donde ambos jugadores iniciaron con saludos habituales y un gesto de aparente nerviosismo. Posteriormente, Bitadze extendió la mano para que Penda simulara cortar una sustancia inexistente y luego olerla.

El momento más llamativo se produjo cuando Penda fingió esnifar la sustancia imaginaria, lo que generó sorpresa y críticas entre aficionados y expertos debido a la connotación del acto en un contexto profesional.

Este tipo de actos, aunque sean en tono de broma, pueden afectar la imagen de los deportistas y de la liga, especialmente en instancias decisivas como los Playoffs.