Lo acusaron de balear a un vecino y le encontraron droga y una balanza

El hombre de 53 años ingresó por sus propios medios a la guardia del Higa.

Un hombre de 50 años acusado de balear a un vecino el domingo por la tarde fue aprehendido por personal policial en el barrio Regional: en su poder hallaron cocaína, marihuana y una balanza de precisión.

El hecho quedó al descubierto cuando un hombre de 53 años ingresó por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con una herida de arma de fuego en una de sus piernas y dijo que lo había agredido su vecino.

Efectivos de la comisaría duodécima se presentaron en la zona de Remedios de Escalada y San Lorenzo donde aprehendieron al sujeto que instantes previos realizaba el intercambio de elementos con otro masculino.

En su poder se procedió al secuestro de una mochila que contenía marihuana y clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 dispusieron la formación de causa por el delito de abuso de armas, mientras que la fiscalía de Estupefacientes dispuso su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.