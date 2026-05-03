Lo balearon, lo llevaron al hospital y no quiere contar qué pasó

Ocurrió a una cuadra del lugar donde el lunes pasado balearon a un joven.

Un sujeto de unos 25 años fue baleado el domingo a la tarde en el complejo habitacional Centenario y tras recibir las primeras curaciones en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), quiso retirarse sin tener el alta médica.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el ataque se registró minutos antes de las 16 en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Tierra del Fuego.

Allí, en circunstancias aún no establecidas, la víctima fue abordada por una persona que le disparó en una pierna y escapó. El ataque fue a 100 metros del lugar donde el lunes Luciano Bonanno recibió un disparo en el pecho.

El joven baleado se retiró antes de recibir el alta médica.

Lo cierto es que este joven fue trasladado de urgencia a la guardia del Higa y luego de recibir las primeras curaciones, pidió retirarse aunque no tuviera el alta médica.

Ante las consultas del personal policial, no quiso dar información de lo sucedido. Las actuaciones serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.