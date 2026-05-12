Entró a robar armado, forcejeó con el dueño y terminó con un balazo en la rodilla

El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con custodia y fue intervenido quirúrgicamente. Foto de archivo 0223.

Un hombre de 23 años que el lunes a la noche entró a robar a una vivienda armado con una escopeta antigua fue aprehendido luego de forcejear con el dueño de casa y recibir un disparo. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de Diagonal El Caminito y Ángel Vargas y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que alertó sobre la retención de un sujeto en el lugar.

El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con custodia y fue intervenido quirúrgicamente. Foto de archivo 0223.

Al arribar, personal de la comisaría undécima encontró a un joven tendido en el suelo con una herida de arma de fuego en una de sus piernas, rodeado por vecinos y moradores de la vivienda. Según relató el propietario del inmueble, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense de 42 años, momentos antes había escuchado ruidos y golpes en la puerta de acceso de su casa.

Al salir a verificar la situación, observó a un sujeto ingresando armado con lo que describió como un “caño”, iniciándose un forcejeo que continuó hasta el patio de la propiedad. En esas circunstancias, el arma —una escopeta de fabricación antigua— se accionó accidentalmente, impactando en la rodilla derecha del intruso.

El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con custodia y fue intervenido quirúrgicamente. Policía Científica secuestró una escopeta calibre 32 sin culata y una vaina servida, realizando además tareas periciales sobre rastros de sangre hallados en la escena.

La fiscal Romina Díaz dispuso actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma apta para el disparo y ordenó la aprehensión del herido.