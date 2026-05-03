Lo balearon desde un auto cuando caminaba por la calle

La fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán ordenó una serie de medidas para hallar a los responsables.

Un hombre fue baleado el domingo a la madrugada por los ocupantes de un auto que lo interceptaron en inmediaciones de las calles San Martín y Olazábal: los agresores escaparon del lugar y el herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron que el herido recibió un disparo en el abdomen y que los profesionales que lo atendieron en la guardia ordenaron su traslado a quirófano para ser operado.

“Eran cerca de las dos de la mañana cuando el sujeto, que había asistido al partido de basket de Liga Nacional en el Polideportivo, fue increpado desde un rodado desde el que le dispararon”, agregaron. Sin embargo, la hipótesis central apunta a un ataque relacionado con un conflicto por narcomenudeo.

Desde la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán ordenaron una serie de medidas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad, para identificar a los autores. Por su lado, el herido aún no pudo dar su versión de los hechos.