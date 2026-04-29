"Dónde comemos": nació en las redes y ahora llegará a la televisión

El martes 5 de mayo se estrena en la pantalla de Canal 10 “Hoy te llevo”, un microprograma dedicado al turismo y la gastronomía que propone descubrir destinos a través de sus sabores. Con el estilo cercano y auténtico que caracteriza a Leandro Do Cormo, la cara detrás de "¿Dónde comemos?", el proyecto se presentará como una experiencia multiplataforma.

“Hoy te llevo” será conducido por el influencer y se transmitirá los martes durante la tanda de “Otro día perdido”. El ciclo retoma el espíritu que Leandro viene desarrollando desde hace más de siete años en las redes sociales: invitar a la comunidad a viajar, explorar y conocer nuevos lugares guiados por la identidad gastronómica de cada destino.

Los episodios completos también estarán disponibles los miércoles a las 19 horas en YouTube. Además, Instagram funcionará como complemento con contenidos exclusivos que ampliarán la experiencia y ofrecerán una guía más completa de cada lugar.



¿Dónde comemos?

Leandro Do Carmo es un creador de contenido marplatense especializado en gastronomía y viajes. Forma parte del staff de Dixit, de Extra FM 102.1, la radio de 0223. Desde 2018 desarrolla @dondecomemos_, un proyecto que recomienda lugares para salir a comer de manera simple, directa y cercana, abarcando propuestas tanto de Argentina como del exterior.



A través de su mirada, recorre restaurantes, bares y bodegones, compartiendo experiencias reales que conectan con el público desde lo cotidiano. Su trabajo ha contribuido significativamente a la difusión de la gastronomía local, lo que le valió el reconocimiento como Embajador Turístico por su aporte a la visibilización de la oferta culinaria de Mar del Plata.

Su propuesta nace de una pregunta tan simple como universal y la transforma en una guía práctica basada en experiencias personales y recomendaciones directas.