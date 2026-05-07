Murió la madre de Mario Pergolini: suspendió la grabación de su programa

Falleció este jueves Beatriz Mancione, madre de Mario Pergolini. El conductor se enteró de la triste noticia mientras estaba por comenzar la grabación de Otro día perdido (El Trece) y decidió cancelar la grabación.

Por este motivo, esta noche, a partir de las 22:30, en vez del ciclo que comparte con Evelyn Botto y Rada, se emitirá un especial con las mejores notas del envío del ex CQC.

En el último tiempo, Pergolini, históricamente reacio a hablar de su vida privada, en su programa contó algunos detalles de su relación con su madre y de su difícil presente. Beatriz quedó ciega a sus 70 años y según contó el conductor, actualmente atravesaba dificultades para desenvolverse en su vida cotidiana.

Poco tiempo atrás, el periodista había resaltado la vital importancia que tenía su madre durante una charla en su programa con las actrices Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa. “Mi mamá es una mujer que, increíblemente, entendí de grande. Pero comprendí que me educó con mucha libertad”, expresó al reflexionar sobre la crianza que recibió.

Mario Pergolini junto a su madre Beatriz.

En este sentido, aseguró que de joven solía creer que la mujer era exigente con él: "Pensé que me tenía más ahí, pero cuando vi la vida que tuve y lo que me dejó hacer, entendí que me dejó volar un montón", comentó.

Por otro lado, en una nota que le brindó a María O'Donnell para Cenital, el ex CQC recordó cómo Beatriz solía intervenir cada vez que él tenía conflictos con docentes durante sus años en la escuela secundaria: “Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. ‘Que se lleve la materia, no estudió en todo el año’, les decía. Me terminaban queriendo los profesores por eso”.

En esa entrevista, Pergolini destacó la admiración por ella y valoró: “Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida. Se quedó ciega después de mucho tiempo. Vivía sola, pintaba y tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca. Imagínate empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego”.

En ese sentido, aseguró que él, siempre atento a los avances tecnológicos, intentó utilizar tecnología como una forma de acompañarla y mejorar su día a día: "Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias y le dice qué hay en la heladera. Todo con voz”.