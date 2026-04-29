"Estamos cargando normal": el corte de GNC no afecta a Mar del Plata

Preocupa el gas con la llegada del frío. Foto de 0223.

La primera ola de frío del año llegó temprano en Argentina. Este martes 28 de abril, la sensación térmica estuvo por debajo de los 2 grados en Mar del Plata y también se sintieron las bajas temperaturas en Buenos Aires. Allí, las distribuidoras Metrogas y Naturgy restringieron el suministro de GNC en estaciones de servicio para priorizar el consumo residencial.

Los valores del combustible en Mar del Plata. Foto 0223.

Mientras tanto, en General Pueyrredon la empresa distribuidora aseguró no haber recibido ninguna notificación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para interrumpir el suministro pero no se descarta que suceda en los próximos días. ¿Qué pasa en las estaciones de servicio?

Cómo se vende el gas en Mar del Plata. Foto 0223.

Este miércoles, 0223 recorrió diferentes barrios y en todos los lugares, los playeros coinciden: "Estamos cargando normal". No obstante, hay una cuestión que diferencia a las estaciones de servicio y es importante atender.

Las estaciones de servicio con servicio normal. Foto 0223.

Por qué algunas estaciones cargan y otras no

En el caso de que se recomiende u ordene el corte del suministro de GNC, hay diferencias en las estaciones de servicio. Esto se da gracias a que existen dos tipos de contratos entre las estaciones y la proveedora: firme e interrumpible. El segundo habilita a que el servicio sea interrumpido ante situaciones donde crece la demanda de gas por las bajas temperaturas que se registran.

Cuánto cuesta el GNC. Foto 0223.

El día que Mar del Plata se quedó sin gas

La posibilidad de un corte no es un escenario menor para los marplatenses. El 2 de julio del año pasado, la ciudad sufrió un corte masivo de gas que dejó sin servicio a miles de usuarios durante horas y obligó a realizar una reconexión domicilio por domicilio, un proceso lento, complejo y que requirió la intervención de técnicos en cada hogar afectado.