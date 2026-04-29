"Estamos cargando normal": el corte de GNC no afecta a Mar del Plata
La situación que genera dolores de cabeza en el país aún no repercute en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La primera ola de frío del año llegó temprano en Argentina. Este martes 28 de abril, la sensación térmica estuvo por debajo de los 2 grados en Mar del Plata y también se sintieron las bajas temperaturas en Buenos Aires. Allí, las distribuidoras Metrogas y Naturgy restringieron el suministro de GNC en estaciones de servicio para priorizar el consumo residencial.
Mientras tanto, en General Pueyrredon la empresa distribuidora aseguró no haber recibido ninguna notificación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para interrumpir el suministro pero no se descarta que suceda en los próximos días. ¿Qué pasa en las estaciones de servicio?
Este miércoles, 0223 recorrió diferentes barrios y en todos los lugares, los playeros coinciden: "Estamos cargando normal". No obstante, hay una cuestión que diferencia a las estaciones de servicio y es importante atender.
Por qué algunas estaciones cargan y otras no
En el caso de que se recomiende u ordene el corte del suministro de GNC, hay diferencias en las estaciones de servicio. Esto se da gracias a que existen dos tipos de contratos entre las estaciones y la proveedora: firme e interrumpible. El segundo habilita a que el servicio sea interrumpido ante situaciones donde crece la demanda de gas por las bajas temperaturas que se registran.
El día que Mar del Plata se quedó sin gas
La posibilidad de un corte no es un escenario menor para los marplatenses. El 2 de julio del año pasado, la ciudad sufrió un corte masivo de gas que dejó sin servicio a miles de usuarios durante horas y obligó a realizar una reconexión domicilio por domicilio, un proceso lento, complejo y que requirió la intervención de técnicos en cada hogar afectado.
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