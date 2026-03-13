Volvieron a aumentar los combustibles en la misma semana y los usuarios enfurecieron: cuánto cuestan

Dos aumentos en una misma semana. Los usuarios de vehículos se sorprendieron este viernes en Mar del Plata al ver cambios en los carteles de las estaciones de servicio con nuevos precios, a pesar de que los combustibles habían sufrido una suba el pasado martes.

La guerra en Medio Oriente había marcado un anticipo de lo que sería esta escalada, a raíz del conflicto por el precio del petróleo que sufrió incrementos en todo el mundo. A pesar de que en un primer momento los referentes del sector habían asegurado que "los combustibles no iban a sufrir cambios" (incluso el propio presidente de YPF, Horacio Marín, salió a advertir que no se iban a registrar aumentos), los precios variaron sin cesar.

La situación particular de YPF había servido hasta el momento de referencia. Desde hace algunos meses, los precios en boca de surtidor en las petroleras han cambiado de manera diaria -ya que por ley el gobierno nacional desde junio de 2025 no debe obligatoriamente informar los aumentos- y por dar un ejemplo, los precios de los combustibles han cambiado 10 veces en los últimos 10 días. Solo desde enero, aumentaron un 9%.

Desde el 28 de febrero hasta la fecha, la nafta Súper varió cada día en forma correlativa, a $ 1.730 ; $ 1.735 ; $ 1.741; $ 1.740; $ 1.735; $ 1.758; $ 1.753; $ 1.776; $ 1.771; $ 1.794 y $ 1.823.

Los nuevos valores y el enojo del público

Al llegar a los surtidores, los usuarios se mostraron sorprendidos el pasado martes 10 y abonaron con la cabeza gacha los aumentos. Pero la situación de viernes fue distinta. "Muchos se enojaron y uno incluso tuvo que cargar diez mil pesos menos", confió un despachante a 0223.

La furia de los conductores se hizo sentir en distintas estaciones de servicio donde el descontento se volcó en las cargas. Otros no se indignaron porque ni siquiera registraron la modificación: "Yo ni se a cuánto está, cargo lo que puedo", aseguró una chica a este medio mientras esperaba en la fila.

De acuerdo al relevamiento de 0223, los precios quedaron de la siguiente manera:

YPF

Super de $1823 a $1861

Infinia $1935 a $1991

Diesel D500 $1856 a $1901

Infinia Diesel $1954 a $2004

Axion

Super $1855 a $1879

Quantium $2079

Diesel $1937

Quantium Diesel $2089

Puma

Super $1829 a $1851

Max Premium $2123 a $2110

Diésel $1938 a $1945

Ion Diesel $2098 a $2058

Shell

Super $1866 a $1922

V Power $2784 a $2109

Evolux Diesel $1925 a $1946

V Power Diesel $2092 a $2109