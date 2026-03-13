Volvieron a aumentar los combustibles en la misma semana y los usuarios enfurecieron: cuánto cuestan
El enojo de los usuarios llegó luego de que se dieran cuenta del segundo incremento en menos de tres días. Cómo quedaron los precios de las naftas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos aumentos en una misma semana. Los usuarios de vehículos se sorprendieron este viernes en Mar del Plata al ver cambios en los carteles de las estaciones de servicio con nuevos precios, a pesar de que los combustibles habían sufrido una suba el pasado martes.
La guerra en Medio Oriente había marcado un anticipo de lo que sería esta escalada, a raíz del conflicto por el precio del petróleo que sufrió incrementos en todo el mundo. A pesar de que en un primer momento los referentes del sector habían asegurado que "los combustibles no iban a sufrir cambios" (incluso el propio presidente de YPF, Horacio Marín, salió a advertir que no se iban a registrar aumentos), los precios variaron sin cesar.
La situación particular de YPF había servido hasta el momento de referencia. Desde hace algunos meses, los precios en boca de surtidor en las petroleras han cambiado de manera diaria -ya que por ley el gobierno nacional desde junio de 2025 no debe obligatoriamente informar los aumentos- y por dar un ejemplo, los precios de los combustibles han cambiado 10 veces en los últimos 10 días. Solo desde enero, aumentaron un 9%.
Desde el 28 de febrero hasta la fecha, la nafta Súper varió cada día en forma correlativa, a $ 1.730 ; $ 1.735 ; $ 1.741; $ 1.740; $ 1.735; $ 1.758; $ 1.753; $ 1.776; $ 1.771; $ 1.794 y $ 1.823.
Los nuevos valores y el enojo del público
Al llegar a los surtidores, los usuarios se mostraron sorprendidos el pasado martes 10 y abonaron con la cabeza gacha los aumentos. Pero la situación de viernes fue distinta. "Muchos se enojaron y uno incluso tuvo que cargar diez mil pesos menos", confió un despachante a 0223.
La furia de los conductores se hizo sentir en distintas estaciones de servicio donde el descontento se volcó en las cargas. Otros no se indignaron porque ni siquiera registraron la modificación: "Yo ni se a cuánto está, cargo lo que puedo", aseguró una chica a este medio mientras esperaba en la fila.
De acuerdo al relevamiento de 0223, los precios quedaron de la siguiente manera:
YPF
Super de $1823 a $1861
Infinia $1935 a $1991
Diesel D500 $1856 a $1901
Infinia Diesel $1954 a $2004
Axion
Super $1855 a $1879
Quantium $2079
Diesel $1937
Quantium Diesel $2089
Puma
Super $1829 a $1851
Max Premium $2123 a $2110
Diésel $1938 a $1945
Ion Diesel $2098 a $2058
Shell
Super $1866 a $1922
V Power $2784 a $2109
Evolux Diesel $1925 a $1946
V Power Diesel $2092 a $2109
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