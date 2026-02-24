Robos piraña y asaltos violentos: abrió hace 6 días y ya es la estación de servicio con más robos en Mar del Plata

Una estación de servicio de Mar del Plata no arrancó de la mejor manera su actividad y en menos de una semana ya sufrió dos robos. Por estas horas evalúan reforzar la seguridad con un guardia las 24 horas.

Se trata de la flamante estación YPF, ubicada sobre la avenida Jacinto Peralta Ramos al 1434, esquina Bouchard, en el límite de los barrios El Progreso y Fortunato de la Plaza. Sobre esa esquina –que durante décadas funcionó la estación de servicio “Polita”- desde hace unos meses comenzó la remodelación del lugar, con la construcción de un moderno autoservicio, surtidores de GNC y combustibles líquidos. Pero ni ese proceso fue una impasse para los delincuentes.

“Mientras estaban en obra, todos los días sufrían algún hecho de inseguridad porque vendían GNC. Y desde que abrió el pasado jueves de forma completa, ya tuvo dos robos. Uno de ellos muy violento: le pusieron una escopeta en el pecho a un empleado para robarle la recaudación”, contó un vecino del lugar a 0223.

"Corren a los playeros con cuchillos"

Según pudo saber este medio, los atracos son de todo tipo y ocurren tanto de día como de noche. “Los ladrones pasan caminando muy impunemente. El otro día uno en bicicleta, arrancó unos caños del desagüe. Y como están muy cerca de la villa, es muy fácil escapar de ahí. Son pungas. Al principio se llevaban cosas de las islas: cepillos, escobillones o baldes. Ahora ya corren a los playeros con cuchillos. A uno lo sujetaron entre dos para sacarle la billetera”, comentó otro hombre.

Robos piraña y asaltos “con total impunidad”: así es la realidad de una estación de servicio. Foto ilustrativa.

“También ocurren los robos “piraña”: anoche (lunes) entró un hombre al autoservicio y con total impunidad se llevó absolutamente todo de las estanterías. Pero también los robos violentos porque a otro de los trabajadores le apuntaron en el pecho con una escopeta. Ya van 9 robos en el año. Y enfrente hay una Shell, que también cada tanto les roban”, lamentaron.

Los robos más insólitos

Al igual que este calvario que en apenas dos meses padece la expendedora de combustibles, otros comercios del rubro ubicados lejos del centro de Mar del Plata, viven la inseguridad como algo habitual. “Años atrás había una estación que estaba a metros de un asentamiento. Y como lo robaban todos los días, el dueño tuvo que pactar con el capo de la villa. Pagarle para cortar con los robos. No le quedó otra”, contó un viejo estacionero a este portal.

Los dueños de otra estación, ubicada en la periferia, decidieron contratar a un policía para revertir la situación, pero de poco sirvió. "Un día mientras el seguridad cuidaba del sector donde vendían GNC, los chorros aprovechaban y a los pocos metros, robaban en la playa donde vendían nafta. La verdad, fue de no creer", recordó.

Esta problemática no solo ocurre en la ciudad: en la Argentina, el rubro es uno de los más afectados por la inseguridad y los empresarios del sector de distintas provincias han utilizado las más diversas estrategias para combatir el delito. Algunas incluyen la restricción del pago en efectivo en el horario nocturno o la prohibición del suministro de combustible a los motociclistas, entendiendo que ese vehículo es el más utilizado en la modalidad "motochorro".