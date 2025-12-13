Un micro escolar chocó contra la entrada del Cementerio Parque: hay menores heridos

Durante la tarde del sábado un micro escolar impactó contra el arco de entrada del Cementerio Parque provocando heridas en cinco pasajeros. Al momento del choque el vehículo estaba ingresando al predio. Las causas del accidente son materia de investigación.

Entre los heridos había menores de edad, que fueron trasladados al Hospital Materno Infantil. Por el contrario, los adultos que resultaron afectados fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para revisión. Afortunadamente, ninguno se encontraba en estado de gravedad.

Tras el impacto acudieron rápidamente ambulancias del SAME, que asistieron a los pasajeros y traslaron a los heridos a los mencionados hospitales. Además intervinieron agentes de Tránsito, que constataron la vigencia de la documentación del micro y el estado del conductor.

Mientras se espera la realización de las pericias correspondientes al vehículo, el transporte escolar quedará estacionado en el ingreso del cementerio.