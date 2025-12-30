Caso Lucía Pérez: excarcelaron a Juan Pablo Offidani en términos de libertad condicional

En la última jornada previa a la feria Judicial el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 dispuso la excarcelación de Juan Pablo Offidani en términos de libertad condicional, condenado a una pena única de quince años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes de Lucía Pérez.

Se resolvió minutos antes del inicio de la feria.

En octubre de este año los abogados César Sivo y Romina Merino sostuvieron que desde septiembre de este año Offidani reunía el requisito temporal de acceso porque estaba detenido hace nueve años y su pena podía reducirse por estímulo educativo.

Al dictar la medida los jueces establecieron como reglas de conducta el fijar domicilio con control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de drogas o alcohol, no cometer nuevos delitos, realizar en la Institución Proyecto Vida Digna, un tratamiento integral contra las adicciones de modalidad ambulatoria y una prohibición de acercamiento a 200 metros del lugar de residencia de los padres de Lucía Pérez, entre otros.

Los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone consideraron que estaban dados todos los requisitos otorgar el beneficio de la libertad condicional más allá de la oposición que planteó el fiscal Russo. En la audiencia se habían señalado informes de las pericias psicológicas que lo ubicaban a Offidani como una persona de riesgo.

"Entendieron positivos los informes criminológicos, el plan posterior para el tratamiento de adicciones, el buen comportamiento intramuros -incluyendo la reducción por estímulo educativo, y que lleva más de dos tercios cumplidos de la pena no firme de quince años", confirmó un operador judicial a este medio.

El Ministerio Público Fiscal tiene, al igual que los representantes del particular damnificado, tienen la posibilidad de recurrir la decisión que se notificó minutos antes de las dos de la tarde de este martes.

La situación de Farías

En febrero de este años el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió revisar la condena que recayó sobre Matías Farías, quien recibió prisión perpetua en marzo de 2023 por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre del 2016 por ser considerado el autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio" de la adolescente.

Sin fecha aún para la realizacíon de la audiencia de cesura, las partes ya ofrecieron nueva prueba con testimonios ya escuchados o nuevos El Tribunal define cuales acepta, se escuchan en el juicio y las partes alegarán antes del nuevo fallo.