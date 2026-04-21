Caso Lucía Pérez: revocan la excarcelación de Juan Pablo Offidani

Menos de cuatro meses después de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de otorgar la excarcelación de Juan Pablo Offidani en términos de libertad condicional, la Cámara de Apelación y Garantías revocó la resolución tras la apelación que hizo el fiscal Carlos Russo y la familia de Lucía Pérez mediante el abogado Juan Pablo Gallego.

Offidani, condenado a una pena única de quince años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes de Lucía Pérez, había accedido a la excarcelación tras el planteo de sus abogados César Sivo y Romina Merino sobre el cumplimiento del requisito temporal de acceso, porque estaba detenido hace nueve años y su pena podía reducirse por estímulo educativo.

En su resolución, los jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco instaron al Tribunal a que evalúe en su reemplazo, el acceso de Offidani a un régimen de prueba y atenuación coercitiva con salidas diurnas y por plazos no superiores a ocho horas con tutor o supervisión, análoga a un régimen de semi-libertad o de prisión discontinua.

En el mismos sentido plantearon esa alternativa “para integrarse a la modalidad tratamental ambulatoria, de 3 estímulos por semana, los días lunes, miércoles y viernes de 08.30 a 16 horas, tal lo recomendado por las profesionales de Asesoría Pericial, en correspondencia con lo gestionado por el interesado y su defensa en la ONG Proyecto Vida Digna, en orden a la necesidad de implementar un abordaje interdisciplinario en su proceso de reinserción social, de manera previa a la libertad condicional y bajo las condiciones pertinentes que se determinen en origen”.

“Estimamos que lo expuesto comprende una solución gradual que se ajusta a las expectativas confrontadas por las partes y es compatible con el invocado cambio entre las conclusiones del año 2018 sobre su pronóstico reservado y las del pasado 2025 sobre un buena proyección si se brinda control y seguimiento junto al acompañamiento terapéutico pertinente en el centro de día”, justificaron.

Cuando los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone consideraron que estaban dados todos los requisitos otorgar el beneficio de la libertad condicional más allá de la oposición que planteó el fiscal Russo, habían establecido como reglas de conducta el fijar domicilio con control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de drogas o alcohol, no cometer nuevos delitos, realizar en la Institución Proyecto Vida Digna un tratamiento integral contra las adicciones de modalidad ambulatoria y una prohibición de acercamiento a 200 metros del lugar de residencia de los padres de Lucía Pérez, entre otros.

La situación de Matías Farías

En febrero del 2025 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió revisar la condena sobre Matías Farías, quien recibió prisión perpetua en marzo del 2023 por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre del 2016.

Fue considerado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio" de la adolescente.

Entre el 29 y el 30 de abril próximo los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi llevarán adelante el “juicio de cesura” en el que las partes generarán la prueba acotada a valorar la pena a imponer y realizarán sus pedidos.