Eran cinco en una Eco Sport robada: la abandonaron y escaparon a pie

Cinco sujetos que circulaban a bordo de una camioneta robada pocas horas antes la abandonaron en el barrio Nuevo Golf cuando advirtieron la presencia de un patrullero.

El hecho ocurrió el jueves a la madrugada cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada que recorrían la zona intentó identificar la camioneta que circulaba con el apoyo de una moto.

Al llegar a la zona de calle 479 entre 52 y 58 los ocupantes abandonaron el rodado y se dieron a la fuga a pie junto al rodado de apoyo.

A través del grabado de cristales se constató que el vehículo poseía pedido de secuestro activo, vinculado a un hecho de robo automotor ocurrido el día 29 de abril. En esa ocasión la víctima fue interceptada por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes mediante intimidación le sustrajeron el rodado en inmediaciones de su domicilio.

Se solicitó la intervención de Policía Científica, procediéndose al traslado del vehículo a sede policial a los fines periciales correspondientes.

La fiscalía interviniente dispuso la realización de las actuaciones de rigor y la posterior restitución del vehículo a su propietaria.