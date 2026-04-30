Eran cinco en una Eco Sport robada: la abandonaron y escaparon a pie
La dejaron en el barrio Nuevo Golf. Había sido sustraída pocas horas antes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cinco sujetos que circulaban a bordo de una camioneta robada pocas horas antes la abandonaron en el barrio Nuevo Golf cuando advirtieron la presencia de un patrullero.
El hecho ocurrió el jueves a la madrugada cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada que recorrían la zona intentó identificar la camioneta que circulaba con el apoyo de una moto.
Al llegar a la zona de calle 479 entre 52 y 58 los ocupantes abandonaron el rodado y se dieron a la fuga a pie junto al rodado de apoyo.
A través del grabado de cristales se constató que el vehículo poseía pedido de secuestro activo, vinculado a un hecho de robo automotor ocurrido el día 29 de abril. En esa ocasión la víctima fue interceptada por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes mediante intimidación le sustrajeron el rodado en inmediaciones de su domicilio.
Se solicitó la intervención de Policía Científica, procediéndose al traslado del vehículo a sede policial a los fines periciales correspondientes.
La fiscalía interviniente dispuso la realización de las actuaciones de rigor y la posterior restitución del vehículo a su propietaria.
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