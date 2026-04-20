Compraron una camioneta, se la robaron al otro día y quedó registrado en la cámara de seguridad

El momento en el que los delincuentes sorprenden con la emboscada.

Una familia fue víctima de un violento asalto durante la mañana del sábado en el barrio Malvinas Argentinas, cuando un grupo de delincuentes les robó la camioneta que habían adquirido el día anterior.

Ocurrió en Termas de Río Hondo entre 25 de Mayo y 9 de Julio. En el video se ve cómo el conductor acababa de subirse a una camioneta Chevrolet Tracker, color blanca, cuando es sorprendido por un auto gris que se detuvo para encerrarlo.

Al instante bajaron tres ladrones, uno forcejeó con el hombre que estaba al volante para sacarlo del vehículo y el resto abordó la camioneta. Dos mujeres descendieron de la Chevrolet Tracker, se alejaron unos metros y pidieron ayuda a los gritos.

"¡La alarma, la alarma!", vociferaron desesperadamente. Sin embargo, no pudieron evitar que los delincuentes escapen. Se fueron divididos en los dos autos (entre el que los llevó hasta allí y el que se robaron) y otro escapó corriendo.

La familia había comprado el auto el día anterior

Increíble. Pero el solo hecho por demás angustiante que vivieron, se ve agudizado por tratarse de un auto recién comprado. Un logro. "Me costó años comprarla", le dijo el titular del vehículo a 24con en referencia a la camioneta. Para todo la familia la escena será un drama difícil de olvidar.

El caso está siendo investigado y las cámaras de seguridad de la zona revisadas para dar con los perfiles de la banda de ladrones.