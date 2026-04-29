Un patrullaje preventivo terminó con un aprehendido por drogas

El momento de la identificación del individuo en las calles de Mar Azul.

Una recorrida de rutina en la zona sur del distrito de Villa Gesell derivó en un procedimiento por drogas que terminó con un hombre mayor de edad aprehendido en Mar Azul.

El operativo se desarrolló durante la noche de este martes, cuando personal de la Secretaría de Seguridad de la comuna detectó una situación que llamó la atención en inmediaciones de Monte Hermoso y calle 41. A partir de esa observación, se solicitó la intervención de efectivos policiales para avanzar con la identificación del individuo.

La intervención de las autoridades en Mar Azul permitió aprehender a un hombre con droga.

Con la llegada de los móviles y tras las primeras actuaciones, los agentes procedieron al traslado del hombre a la dependencia policial, donde quedó imputado por infracción a la ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

En el marco del procedimiento, además, se llevó adelante la incautación de marihuana.