Cortes de luz en Mar del Plata: a qué hora se realizan este jueves y cuáles son los barrios afectados

Zonas y horarios sin el suministro eléctrico. Foto 0223.

Edea informó los cortes de energía eléctrica que presentará esta mañana el partido de General Pueyrredon. Las interrupciones se enmarcan en un plan integral de obras y mantenimiento del servicio.

Los cortes de energía eléctrica en Mar del Plata. Foto 0223.

Desde la empresa explicaron, además, que las intervenciones son necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones seguras.

Cuándo y dónde se producirán los cortes de luz

Barrio San José: el corte se producirá desde la avenida Independencia a calle Córdoba y de Garay a Falucho, entre las 9 y las 10 de la mañana.

el corte se producirá desde la avenida Independencia a calle Córdoba y de Garay a Falucho, entre las 9 y las 10 de la mañana. Zona Norte: se producirá de 9 a 13 horas, de Rejón a Valencia y desde Chubut a Belisario Roldán.

se producirá de 9 a 13 horas, de Rejón a Valencia y desde Chubut a Belisario Roldán. Constructora Fortaleza de Ruta 88 Km. 5.5 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.



Para más información los usuarios pueden comunicarse mediante correo electrónico o a través de la Oficina Virtual. También, hay otra vía por la app oficial de la compañía.