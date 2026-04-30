Todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo: vuelven las 3 cuotas sin interés y se puede ahorrar hasta $150 mil por mes

Cuenta DNI arranca mayo con una novedad que muchos usuarios esperaban: vuelven las 3 cuotas sin interés para pagos con tarjeta de crédito desde la billetera digital en comercios que no sean del rubro alimentos. El beneficio NFC, que se activa con pagos sin contacto, se suma a una batería de descuentos que, si se aprovechan al máximo, pueden representar un ahorro de casi $150 mil pesos por mes, sin contar los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de reintegro, ni los descuentos en supermercados.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes.

Todos los beneficios de mayo

El descuento más usado sigue siendo el de comercios de cercanía — almacenes, carnicerías, verdulerías y afines — con un 20% de lunes a viernes y un tope de $5.000 por semana que se alcanza con $25.000 en consumos.

Para quienes van a ferias y mercados bonaerenses, el reintegro sube al 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales. El mismo porcentaje aplica para universidades, eventos, entidades educativas y clubes, también sin restricción de día.

Los fines de semana son los mejores días para comer afuera con Cuenta DNI: tanto en gastronomía como en los locales Full YPF adheridos, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana.

En marcas destacadas el beneficio es del 30% todos los días, con un tope mensual de $15.000 que se alcanza con $50.000 en consumos.

Además, los lunes y martes hay 10% en librerías de texto sin tope de reintegro, y los miércoles y jueves el mismo porcentaje aplica en farmacias y perfumerías, también sin límite.

Para los jubilados que cobran a través del Banco Provincia, hay un 5% adicional en supermercados adheridos, con un tope de $5.000.

En todos los casos, el reintegro se acredita en la cuenta dentro de los primeros diez días hábiles de realizada la compra. El beneficio no aplica para clientes con atrasos en sus obligaciones con el banco.