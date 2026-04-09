Crecen las consultas por los equipos de GNC tras la suba del combustible: cuánto cuestan y qué tanto se ahorra

Las tensiones en Medio Oriente causaron el incremento del valor internacional del petróleo, que derivó en la suba del combustible.

En un escenario de incertidumbre por el precio del combustible y la crisis económica del país, se registró un notable aumento en las consultas para instalar equipos de GNC en Mar del Plata y dieron a conocer el sorprendente ahorro que significa para los conductores.

Así lo informó la responsable de GNC Dakar, un taller dedicado a la venta, instalación y reparación de equipos a gas, Karina Marchegiani, quien le comentó a 0223 que "las consultas han aumentado en estos últimos 20 o 30 días" y que incluso realizan una instalación "día por medio".

Pero además, señaló que existen automovilistas que "cambian el auto" y "trasladan el equipo que tenían a su nuevo vehículo", y se refirió a la ventaja y beneficio económico de contar con este sistema: "Estás ahorrando un 60%. Si le ponés 10 litros de combustible a un auto, son $22.000, y con un tanque de 40 litros, que también equivale a 10 litros de nafta, son $9.000. Entonces, si sacás la cuenta, estás ahorrando ese porcentaje", precisó.

A diferencia de sistemas anteriores, este equipo funciona de manera "esclava" a la computadora original del auto.

Cuánto cuestan

De acuerdo a la encargada del taller automotor, los equipos más utilizados son los de "quinta generación", compuestos de un cilindro de 40, 58 o 65 litros, y los valores "van desde $1.100.000 a $1.350.000".

Estos equipos, según dijo, "arrancan a combustible y trabajan a temperatura", por lo que el cambio a GNC es automático. En su caso, también se incluye la válvula de carga externa para que los clientes cuenten con la posibilidad de cargar gas por la parte posterior del vehículo.

Y en cuanto a la amortización del costo de instalación, la especialista afirmó que si bien "depende del uso" que cada uno le dé al auto, "con que cargues tres veces por semana estás ahorrando un montón de plata".