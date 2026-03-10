Aumentaron los combustibles: cuánto cuestan la nafta y el gasoil en Mar del Plata
Un relevamiento por las principales estaciones de servicio en la ciudad reflejó los nuevos precios en los surtidores. Conocelos.
En medio de la guerra en Medio Oriente, marzo comenzó con nuevos precios en los combustibles en la Argentina y los surtidores de Mar del Plata ya expusieron a lo largo de la jornada, nuevos valores en pizarra.
En una recorrida realizada esta mañana por 0223, los valores del litro en las estaciones YPF son los siguientes:
Super $1823
Infinia $1935
Diesel D500 $1856
Infinia Diesel $1954
Tal como hace unos meses confiaron fuentes del sector a este medio, los precios en boca de surtidor en las petroleras han cambiado de manera diaria -ya que por ley el gobierno nacional desde junio de 2025 no debe obligatoriamente informar los aumentos- y por dar un ejemplo, los precios de los combustibles han cambiado 10 veces en los últimos 10 días. Solo desde enero, aumentaron un 9%.
Desde el 28 de febrero hasta la fecha, la nafta Súper varió cada día en forma correlativa, a $ 1.730 ; $ 1.735 ; $ 1.741; $ 1.740; $ 1.735; $ 1.758; $ 1.753; $ 1.776; $ 1.771; $ 1.794 y $ 1.823.
En las petroleras Axion, los combustibles subieron los siguientes valores:
Super $1819 a $1855
Quantium $2079 (sin subas)
Diesel $1899 a $1937
Quantium Diesel $2089 (sin subas)
En las estaciones Puma, informaron a este medio que los precios “aumentaron el fin de semana" pero admitieron que "puede que aumenten de nuevo mañana miércoles a las 6 de la mañana”. Hoy los precios eran los siguientes:
Super $1829
Max Premium $2123
Diésel $1938
Ion Diesel $2098
Shell, en tanto, aumentó hoy a la madrugada.
Super $1866
V Power $2784
Evolux Diesel $1925
V Power Diesel $2092
“El anuncio de Trump de que la guerra estaba «terminada y ganada» hizo que bajara un poco. Si el conflicto se arregla dentro de 10 dias, no va a ser traumático, si se extiende va a ver graves problemas a nivel mundial”, confiaron desde el sector.
