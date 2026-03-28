Nafta arriba de $2.000: en el 2023 parecía exagerado, pero fue advertido

En un contexto de subas sostenidas, el precio de la nafta volvió a aumentar. En Mar del Plata, el litro ya supera los $2.000 en distintas estaciones de servicio, después de una serie de incrementos que, en conjunto, rondan el 20% desde fines de febrero.

Los aumentos se aplicaron de manera progresiva y sin anuncios oficiales previos, una dinámica que se reflejó directamente en los surtidores. En menos de un mes, la nafta súper pasó de valores cercanos a los $1.800 a romper la barrera de los $2.000, mientras que las versiones premium ya se posicionan por encima de los $2.200.

No se trata de un fenómeno aislado: la tendencia se replica en distintas ciudades del país y consolida un esquema de actualización constante de precios, en línea con variables económicas que presionan sobre los costos del sector.

En paralelo, el escenario abre interrogantes sobre la estructura del mercado de combustibles en Argentina. A pesar de ser un país productor de petróleo, con recursos energéticos y capacidad de refinación, los precios internos comienzan a acercarse a los de Uruguay, históricamente el país más caro de la región en este rubro.

Esta convergencia resulta llamativa si se tiene en cuenta que Uruguay depende de la importación de crudo, mientras que Argentina cuenta con producción propia. Sin embargo, factores como la carga impositiva, los costos dolarizados y los antecedentes de regulaciones y atrasos en los valores explican, en parte, el nivel actual de los precios en surtidor.

Medidos al tipo de cambio vigente, los combustibles en Argentina ya rondan los dos dólares por litro, lo que redujo significativamente la brecha con el país vecino en los últimos meses.

El antecedente del 2023 y el debate que vuelve

La evolución reciente de los precios también trae de nuevo a la discusión planteos que tuvieron lugar durante la campaña presidencial de 2023. En ese entonces, se advertía que una eventual liberación del mercado y del tipo de cambio podía traducirse en subas importantes en los combustibles.

A más de dos años de aquel cruce, el comportamiento actual del mercado muestra una dinámica que se aproxima a esos escenarios planteados. Con valores que superan los $2.000 por litro y una tendencia de convergencia hacia referencias internacionales, el comportamiento del mercado reaviva aquel debate y vuelve a poner en foco los distintos diagnósticos sobre cómo se forman los precios de los combustibles en Argentina.