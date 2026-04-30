Autorizaron las nuevas bandas arancelarias para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron y difundieron las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

De acuerdo a la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril, mientras que aquellos que reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.

Por su lado, en el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070, según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40%, respectivamente.

El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Aiepa le había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año, mientras que la Provincia había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo.

El secretario ejecutivo de la organización, Martín Zurita, explicó que "estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada", debido a que "hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado".

No obstante, el dirigente aclaró que "las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo, aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados".

Al mismo tiempo, remarcó que en los últimos meses advirtieron "nuevos factores que dificultan la administración, entre ellos el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros". Es que los colegios pagan los aumentos que dispone el gobierno sin tener autorizado los ajustes de los aranceles, conforme a la entidad que agrupa a los institutos de todo el país.

De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por el gobierno bonaerense, el costo de los salarios que deben pagar los establecimientos aumentó hasta un 17% acumulado en el periodo enero/abril, si se toman en cuenta -además de los porcentajes al básico informados por las autoridades- los aportes no remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por la Provincia. Los colegios con arancel "libre" pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.