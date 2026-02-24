Polémica por un colegio privado de Mar del Plata que prohibió el ingreso de celulares

Quienes lo hagan de todos modos, "deberán dejarlo, sin excepción, en un mueble bajo llave", según informaron.

Un colegio privado de Mar del Plata comunicó en la tarde de este martes una polémica decisión previo al inicio del ciclo lectivo 2026 y recibió una sorprendente respuesta positiva de la comunidad. Es uno de los pioneros en aplicar una medida de este estilo.

Se trata del Colegio Atlántico del Sur (Cads), ubicado en Chaco al 2900, que vía redes sociales anunció la implementación de una nueva regla que impacta directamente en alumnos del nivel secundario.

Según indicaron en un comunicado, "a partir de este año, los estudiantes no podrán traer su teléfono celular al colegio", y quienes lo hagan de todos modos, "deberán dejarlo, sin excepción, en un mueble bajo llave ubicado en la recepción". Estarán obligados a dejar el dispositivo en el ingreso y les será devuelto a la salida.

Además, las autoridades de la institución de gestión privada informaron que "esta decisión busca cuidar el proceso de aprendizaje, fomentar lo vincular y construir hábitos digitales repsonsables".

Al mismo tiempo, respaldaron la medida al señalar que existe "evidencia científica sólida" que demuestra que el uso del celular tiene un impacto negativo. Entre esos puntos, detallaron: "Baja drásticamente los niveles atencionales, fomenta el aislamiento y genera picos de ansiedad".

Sin embargo, desde el Cads aclararon que en caso de que una actividad pedagógica requiera la utilización del celular, "el docente avisará con tiempo y se comunicará por vías institucionales a la familias".

Por último, remarcaron que "si surge alguna necesidad, el colegio tiene teléfono y Whatsapp para comunicarse con las familias", y que se trata de "una decisión que busca más presencia, más vínculo y más aprendizaje".