Arrancan las clases y las escuelas privadas piden un aumento: de cuánto será

Este valor se suma a un aumento autorizado para marzo del 3%.

A pocas semanas del inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, los docentes privados expresaron su preocupación por un aumento de la paritaria docente que impacta en los gastos operativos de las escuelas.

Esto se debe a que, por el receso de verano, no se pudieron aplicar los aumentos en las cuotas y ahora deben enfrentar un retroactivo por los pagos de diciembre, enero, febrero y el aguinaldo.

Al respecto, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, afirmó en diálogo con con Extra (102.1): "Las escuelas tuvieron que pagar un 1,5% en diciembre, un 3,3% en el primer mes del año y ahora en febrero otro 3,3%".

Aún no se confirmó la continuidad de los vouchers educativos.

Ante esto solicitaron un incremento en las cuota, por única vez, para paliar la situación. "Cuando ocurre esto en diciembre se prevé y a la familia se les avisa para que sea contemplado los aranceles mensuales. Por lo cual estamos pidiendo que esto pueda ser reconocido en forma retroactiva para que las escuelas puedan seguir estando operativas", declaró.

Respecto al valor, detalló que "es un 8,1% por única vez como para compensar este desbalance que realmente nos sorprendió". Este valor se suma a un aumento que ya se encuentra autorizado para marzo del 3%".

Vouchers educativos: ¿funciona el sistema?

En el 2024 el Gobierno Nacional puso en circulación unos bonos de asistencia económica temporal para familias con hijos escolarizados en instituciones privadas con al menos un 75% de de aporte estatal.

Sobre la continuación de la medida, reveló que no les dieron respuesta de si van a continuar este año: "Nosotros pedimos que en el caso de seguir se modifique porque fue una muy buena propuesta, pero que no tuvo el impacto que desde el sector de las escuelas privadas esperábamos".

Esto se debe a que "el importe fue muy bajo, no se actualizó y no fue para todas las familias. La trampa estaba en que la cuota de un colegio privado tiene muchos ítmes y el monto base es muy pequeño".

Entonces, "las familias recibían 10.000 pesos, lo máximo eran 20.000 pesos. Además, muchas veces el dinero no llegaba a las escuelas, hubo familias que a pesar de tenerlo continuaban con retrasos o directamente no pagaban la cuota".

Un contexto difícil: los problemas que enfrentan las escuelas privadas

Una inestabilidad económica reflejada en la baja del consumo y el aumento de los servicios básicos impacta en las instituciones educativas que no quedan fuera del recorte en el presupuesto familiar.

En este sentido, Zurita evidenció que "el incremento en las tarifas de luz, gas, agua, la renovación del material tecnológico tienen un gran impacto. Sumado a otra cuestión como el problema de la natalidad que se ve desde la pandemia".

Al menos 15 instituciones cerraron sus puertas en el 2025.

Como ejemplo destacó que "si vos analizas la cifra del 2021 al 2024 hay en el sistema educativo argentino, tanto gestión estatal como privada, alrededor de 300.000 alumnos menos. Entonces, inevitablemente eso afecta al sector y hay una proyección que indica que esto puede crecer".

De modo que "en una escuela pública el empleador es el Estado, pero en una privada, hay cierta estructura determinada para pensar en una cantidad de alumnos. Si ese número no lo tenés, hay que cambiar todo, reducir los cursos, el personal y es un desafío importante".

En el último año, "15 escuelas asociadas a nuestra entidad han cerrado y tuvieron que indemnizar a los docentes. No es fácil uno toma el compromiso con una comunidad, con una escuela de muchos años levantada con esfuerzo y sacrificio. Se han encarado emprendimientos y los números no dan. Lamentablemente no podés seguir por más ganas que tengas", cerró.