Escándalo: denuncian estafa en fiestas de egresados y apuntan a un organizador de eventos

Un fuerte escándalo sacude a Mendoza después de que familias de estudiantes de seis colegios denunciaran haber sido estafadas por una empresa de organización de eventos que debía encargarse de las fiestas de egresados. La situación quedó expuesta en redes sociales, donde los damnificados viralizaron sus reclamos y apuntaron directamente contra Mauricio Morales, señalado como responsable de la firma.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal abrió una investigación por presuntas estafas vinculadas a la venta de cenas de egresados y otros eventos sociales.

"No había nada preparado": el día que los estudiantes se quedaron sin fiesta

La secuencia denunciada por las familias es tan inesperada como indignante:

Los egresados habían asistido a la Casa de Gobierno para realizar la tradicional sesión de fotos. Mientras estaban allí, los padres recibieron un mensaje informando que Morales “había sufrido un accidente” y que la fiesta quedaba suspendida.

Lejos de quedarse con esa versión, un grupo de padres decidió ir directamente al salón contratado. Al llegar, se encontraron con una escena desoladora. "No había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada. Nos dejaron sin fiesta”, relató una de las madres afectadas.

Incluso el dueño del salón les informó que Morales apenas había abonado la mitad del presupuesto, razón por la cual solo podía ofrecer abrir una parte de las instalaciones.

Más denuncias: cumpleaños de 15 y casamientos

Tras el estallido del caso, comenzaron a aparecer más denuncias. Otras familias revelaron que habían sufrido situaciones similares en fiestas de 15 años, casamientos y otros eventos contratados con el mismo organizador.

Además, colegios que tenían fechas reservadas con la empresa comenzaron a revisar sus contratos y descubrieron que también habían sido engañados.

El Ministerio Público Fiscal avanza con la recolección de pruebas y testimonios para determinar si existió un esquema de estafa reiterada. Hasta el momento, según los denunciantes, Morales no responde llamadas ni mensajes, lo que agravó el malestar entre las familias afectadas.