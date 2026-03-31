Aumentan las cuotas de los colegios privados: ¿de cuánto es el porcentaje aprobado por el Gobierno Bonaerense?

Las cuotas de los colegios privados con subsidio estatal de la Provincia de Buenos Aires aumentarán un 6,5% a partir de abril. La suba se argumenta con la necesidad de cubrir gastos de funcionamiento de las instituciones y fue autorizada por el gobierno bonaerense. La medida regirá tanto en el nivel inicial como en el primario y el secundario.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), los colegios privados de nivel inicial y primario de la Provincia que tienen hasta el 100% de aportes estatales, podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. En tanto que las instituciones de esos niveles con aportes de hasta el 40% podrán cobrar hasta $148.660.

En el nivel secundario, las cuotas irán de $36.200 hasta $193.160, según el porcentaje de aporte que reciban. En cambio, en los institutos de educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte la banda oscilará entre $41.790 y $221.070, según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, señaló que estas subas “se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada” porque “hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado”.

En este marco, “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”, concluyó.