Vio por las cámaras que querían robarle la camioneta y llamó a la policía

El hecho ocurrió esta madrugada en la zona de Maipú y Francia. Imagen ilustrativa.

El aviso que un vecino del barrio Villa Primera hizo al 911 cuando vio por las cámaras de seguridad que intentaron robarle la camioneta estacionada frente a su casa terminó con la aprehensión de un sujeto de 32 años.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en inmediaciones de Maipú y Francia cuando un comerciante de 55 años, advirtió la maniobra a través de la alarma de su vehículo y las cámaras de seguridad de su domicilio y llamó a la Central de Emergencias.

A partir de las características aportadas, personal del Comando de Patrullas que se encontraba en recorrida preventiva interceptó al sospechoso en la intersección de Maipú y avenida Jara.

Según se estableció, el imputado había intentado abrir una camioneta Volkswagen Amarok, y al no lograrlo, rompió el cristal del lado del acompañante, sin llegar a consumar el ilícito.

Durante el procedimiento, el damnificado se hizo presente en el lugar y exhibió el registro fílmico en el que se observaba claramente al sujeto cometiendo el hecho.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.