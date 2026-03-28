Quiso robar un camión y lo atraparon los vecinos
Sucedió el viernes a la noche en el barrio 9 de Julio. Tiene 20 años y está en situación de calle.
28 de Marzo de 2026 11:05
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven que intentó robar un camión estacionado en el barrio 9 de Julio fue aprehendido el viernes a la noche por personal de la Policía Local tras el aviso que dieron los vecinos que lo habían retenido.
El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Mariano Acosta y avenida Libertad, donde los efectivos fueron alertados sobre la retención de un sujeto por parte de un vecino.
Se secuestraron herramientas que no pertenencia al titular del vehículo
Al arribar al lugar constataron la presencia de un camión de transporte de bebidas y un masculino reducido en el suelo por un hombre de 37 años. "Dijo haberlo sorprendido con parte de su cuerpo dentro de la cabina del rodado, propiedad de su empleador y según su relato logró impedir el ilícito tras un breve forcejeo", informaron autoridades policiales.
Al inspeccionar el interior del vehículo, el damnificado indicó que no registraba faltantes, aunque se hallaron herramientas que no reconoció como propias, procediéndose a su secuestro.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa y el traslado del sujeto a Tribunales.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar