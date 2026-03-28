Quiso robar un camión y lo atraparon los vecinos

Lo redujeron entre los vecinos antes de que pueda efectuar el robo.

Un joven que intentó robar un camión estacionado en el barrio 9 de Julio fue aprehendido el viernes a la noche por personal de la Policía Local tras el aviso que dieron los vecinos que lo habían retenido.



El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Mariano Acosta y avenida Libertad, donde los efectivos fueron alertados sobre la retención de un sujeto por parte de un vecino.



Se secuestraron herramientas que no pertenencia al titular del vehículo

transporte de bebidas y un masculino reducido en el suelo por un hombre de 37 años

el damnificado indicó que no registraba faltantes

Mariana Baqueiro

delito de hurto en grado de tentativa y el traslado del sujeto a Tribunales

Al arribar al lugar constataron la presencia de un camión de. "Dijo haberlo sorprendido con parte de su cuerpo dentro de la cabina del rodado, propiedad de su empleador y según su relato logró impedir el ilícito tras un breve forcejeo", informaron autoridades policiales.Al inspeccionar el interior del vehículo,, aunque se hallaron herramientas que no reconoció como propias, procediéndose a su secuestro.La fiscal de Flagranciadispuso la formación de causa por el