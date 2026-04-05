Otro capítulo en la pelea entre un argentino y Vinicius: "Balón de playa"

El cruce entre Pablo Maffeo y Vinicius Junior sumó otro episodio en la victoria de Mallorca por 2-1 ante Real Madrid: el lateral lanzó “Balón de playa” en alusión al segundo puesto del brasileño en el Balón de Oro 2024, premio que obtuvo Rodri.

El intercambio se dio en el cierre en Son Moix, con tensión por la tabla: el equipo de Martín Demichelis buscaba alejarse del fondo y el de Álvaro Arbeloa recortar con el Barcelona. El árbitro José María Sánchez Martínez terminó el partido y evitó que el cruce escalara.

La rivalidad arrastra antecedentes desde 2022, con una infracción polémica sin sanción y un gesto burlón en 2024. Incluso, Maffeo llegó a imaginar un combate de boxeo y afirmó que lo noquearía en diez segundos.

