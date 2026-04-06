Conformaron jurado y comenzó el juicio a acusada por el crimen de Martín Mora Negretti

Con la selección de doce jurados titulares y seis suplentes comenzó este lunes el segundo juicio por el crimen de Martín Mora Negretti cometido en junio de 2022 en Rawson y Sarmiento. Un jurado popular definirá la culpabilidad de Marilyn Brisa Vera González en el homicidio doblemente agravado.

Por el crimen del joven que había venido a la ciudad a festejar su cumpleaños el mes pasado el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 juzgó a Julio César Bibbó, pareja de la mujer al momento de los hechos, y en los próximos días dará a conocer el veredicto y sentencia.

El padre de la víctima seguirá las instancias del juicio.

Bibbó y Vera González están acusados de atacar a Mora Negretti cuando estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos de Sarmiento y Rawson tras discutir porque los agresores que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

Un grupo de personas bajó a la calle y atacaron a puñaladas al grupo: si bien en un principio se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Leandro Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Un jurado popular definirá si es culpable o no culpable.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó en su momento las apelaciones de las defensas de los imputados y resolvió elevar las actuaciones a juicio a la pareja por homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosia y con la participación de menores de edad. También se les imputa una tentativa de homicidio durante el ataque al amigo de Mora Negretti.

La demora para el comienzo del debate estuvo relacionada con las distintas opciones que decidieron los imputados: recursos y apelaciones mediante, se estableció que la mujer solicitó ser enjuiciada bajo la modalidad del jurado y el hombre por un Tribunal técnico.