Hallaron culpable a la mujer que participó del crimen de Martín Mora Negretti: recibirá prisión perpetua

Un jurado popular declaró culpable hace instantes a Marilyn Brisa Vera González, la mujer acusada de participar del crimen a puñaladas de Martín Mora Negretti, el joven que había venido a la ciudad a festejar su cumpleaños en junio de 2022: al considerar que actuó con alevosía le corresponderá la pena de prisión perpetua.

Las seis mujeres y los seis hombres que integraron el jurado popular comenzaron a debatir cerca de las seis de la tarde tras escuchar los alegatos del fiscal Leandro Arévalo, de Martín Sarubbi como representante del particular damnificado y del defensor oficial Claudio De Miguel.

Luego de dos horas, el miembro del jurado elegido como presidente le informó al Juez Fabián Riquert la decisión de declarar -por unanimidad- culpable a la mujer como coautora del delito de homicidio agravado por alevosía,y por mayoría, coautora de la tentativa de homicidio.

A partir de la calificación definida por el jurado popular, no será necesaria la realización de la audiencia de cesura para la presentación de prueba y solicitud de pena porque la misma es de prisión perpetua.

El otro acusado de matar a Mora Negretti es Julio César Bibbó, quien aguarda la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 tras el juicio que se desarrolló el mes pasado. En ese debate, el fiscal solicitó la prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y tentativa de homicidio agravada y, de manera subsidiaria, pidió que se lo condene a cuarenta años de prisión por los delitos de homicidio simple agravado por la participación de menores de edad y tentativa de homicidio agravada.

La mujer fue vista con un arma en la mano en el momento del ataque.

Bibbó y Vera González fueron los dos acusados de atacar a la víctima cuando estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos de Sarmiento y Rawson tras discutir porque los agresores arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

Un grupo de personas bajó a la calle y atacó a puñaladas al grupo: si bien en un principio se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Leandro Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Vera González con un arma en la mano.

La demora para el comienzo del debate estuvo relacionada con las distintas opciones que decidieron los imputados: recursos y apelaciones mediante, se estableció que la mujer solicitó ser enjuiciada bajo la modalidad del jurado y el hombre por un Tribunal técnico.