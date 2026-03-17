Amigos de la víctima y testigos: así arrancó el juicio por el crimen de Martín Mora Negretti

El juicio por el asesinato a puñaladas de Martín Mora Negretti tuvo este martes la primera de sus cuatro jornadas con los alegatos de apertura de las partes y los primeros cuatro testigos: la actividad se extenderá hasta el viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

En el sexto piso de Tribunales los jueces escucharon las hipótesis de trabajo del fiscal Leandro Arévalo, del abogado Martín Sarubbi como representante del particular damnificado y de la defensora oficial Carla Ostachi.

El imputado pidió retirarse de la Sala.

A continuación los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder escucharon las declaraciones de las tres personas que estaban con la víctima al momento de la agresión en Sarmiento y Rawson: su amigo Bruno Valle, que también resulto herido, y las dos mujeres que los acompañaban. A continuación lo hizo un empleado gastronómico que estaba esperando el colectivo a pocos metros del lugar.

Tal como se adelantó, en este debate se juzga solamente a Julio César Bibbó ya que Marilyn Brisa Vera González, la otra imputada, será juzgada el mes próximo por un jurado popular. Ambos están acusados de atacar la madrugada del 19 de junio de 2022 al joven que no vivía en la ciudad y había llegado para celebrar su cumpleaños.

La víctima –de 30 años- estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos cuando discutieron con los agresores que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio. Un grupo de personas bajó a la calle y atacaron a puñaladas al grupo: si bien en un principio se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso de Sarmiento y Rawson con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Fiscal Arévalo y abogado Sarubbi.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó en su momento las apelaciones de las defensas de los imputados y resolvió elevar las actuaciones a juicio a la pareja por homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosia y con la participación de menores de edad. También se les imputa una tentativa de homicidio durante el ataque al amigo de Mora Negretti.

La demora para el comienzo del debate estuvo relacionada con las distintas opciones que decidieron los imputados: recursos y apelaciones mediante, se estableció que la mujer solicitó ser enjuiciada bajo la modalidad del jurado y el hombre por un Tribunal técnico.