El pedido del padre de Mora Negretti al jurado popular: "Que esta asesina reciba la condena que corresponde"

Martin Mora Negretti fue asesinado el 19 de junio del 2022 tras una discusión con los imputados.

Tras un largo tiempo de espera comenzó el juicio a Marilyn Brisa Vera González -acusada de ser cómplice del asesinato de Martín Mora Negretti- con la selección de un jurado popular.

Durante el procedimiento, el fiscal, el defensor y el particular damnificado seleccionaron a seis hombres y seis mujeres que oficiarán de titulares y suplentes durante el proceso judicial.

En este contexto, Luis Mora Negretti, papá de la víctima, contó en diálogo con 0223: "Las expectativas son muchas, pero lo más importante es la decisión que pueda tomar los jurados con respecto a la condena de esta mujer".

"Espero que estén a la altura de las circunstancias y que consideren que esta asesina -no la puedo llamar de otra manera- reciba la condena que corresponde; no como una partícipe necesaria, sino como cómplice del asesinato de mi hijo, que hasta hoy, no puedo entender el porqué lo hicieron".

El 19 de junio 2022 Martín esperaba el colectivo con su pareja y dos amigos cuando desde el balcón edificio ubicado en Sarmiento y Rawson. Esto derivó en una fuerte discusión con los ocupantes del departamento y terminó de manera sangrienta: el joven de 30 años fue apuñalado y perdió la vida.

El proceso judicial es largo y tras tantos años de dolor, y sobre todo lucha, Mora Negretti debe revivir en la sala del Tribunal el fatídico hecho: "Es muy duro pensar desde el momento que Martín vino a pasear a Mar del Plata hasta hoy".

"Lo que quiero que entienda la gente es que a mi hijo ya no lo tengo, no lo abrazo, no lo beso, no comparto una charla, nada. Mientras tanto, estos dos delincuentes todavía van a seguir viviendo -a pesar de estar condenados y encerrados- en contacto con sus familias. La justicia permite que los visiten en la cárcel, les lleven comida, los atiendan, es un derecho que tienen, pero mi hijo ¿qué derechos tuvo?", continuó.

La condena del primer imputado, Julio César Bibbó, se conocerá el 13 de abril. Los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder serán los encargados de tomar la decisión.

"Calculo que va a ser perpetua, pero todo depende de la Justicia y el criterio de los jueces. Hablé con ellos y los noté sin ningún tipo de animosidad, muy serios y responsables. Espero que respondan a lo que yo les pedí", declaró.

Respecto al juicio por jurados y cómo pueden repercutir en la decisión las pruebas que serán presentadas, sentenció: "Acá no podemos hablar de una partícipe secundaria, ella bajó con el marido y con un cuchillo en la mano".

Que ciudadanos marplatenses sean los encargados de observar el caso y sus detalles para Mora Negretti es una experiencia nueva. "Jamás pensé que iba a pasar por algo así, pero si está integrado por gente común, ceo que van a emplear el criterio y sentimiento de seres humanos", remarcó.

Al final de la jornada, Luis Mora Negretti podrá hacer uso de la palabra y hablarle directamente al jurado seleccionado: "Van a entender lo que es el dolor de un padre que hoy no tiene a su hijo por culpa de dos asesinos. Y hay otros dos que siguen en la calle todavía por ser menores", indicó.

"Lamentablemente la Ley de Baja de Imputabilidad no es retroactiva, sino ya estarían adentro. Hoy pido justicia por mi hijo, me sentiría tranquilo y él descansaría en paz sabiendo que el papá luchó para lograrlo".