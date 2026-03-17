El terrible relato del padre de Mora Negretti: "Estoy solo, no tengo familia porque la destruyeron"

Comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 el juicio por el asesinato de Martín Mora Negretti, a cargo de los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder y la familia de la víctima revive todo lo sucedido.

Con un claro pedido de justicia y recordando a cada paso a su hijo, Luis Mora, padre de Martín, declaró que este es "el momento más duro" al revivir todo lo que le pasó. "Para mi es algo nuevo, nunca lo viví, es un dolor inconmensurable el que tengo", subrayó.

Julio César Bibbó y Marilyn Brisa Vera González están acusados de atacar en la madrugada del 19 de junio de 2022 al joven que había llegado para celebrar su cumpleaños. Mora Negretti –de 30 años- estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos de Sarmiento y Rawson cuando discutieron con los agresores que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

"Estamos pidiendo perpetua, creemos que la vamos a lograr porque otra cosa no merecen estos tipos. Mi hijo no está más, no lo voy a poder besar, no lo voy a poder ver, no lo voy a poder abrazar. Ellos van a seguir con vida, respirando, comiendo y van a seguir compartiendo con la familia", señaló Mora con mucha angustia.

En un primer momento se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, pero tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Verá González con un arma.

La llegada al juicio, "ha sido un sacrificio muy grande y una lucha muy grande", según retrata la familia. "No se olviden que estoy solo, yo no tengo familia porque la destruyeron. Primero fue la muerte de mi hijo, como corolario y todo eso, la muerte de mi señora. Quedé solo en la vida, estoy viviendo en Carlos Paz por prescripción médica, para irme de la ciudad y no tener recuerdos imborrables de todo esto, sin embargo los sigo teniendo", manifestó.

A pesar de todo, dijo que a su hijo lo lleva en el corazón: "Lo sigo amando y es el que me da fuerza para seguir adelante. Después de lograr el juicio y la condena que Dios disponga de mi vida lo que quiera", afirmó.

Se estima que la sentencia final llegue este viernes, momento en el que Mora pide ayuda de la sociedad marplatense: "Sería importante que la comunidad venga a Tribunales para pedir justicia por mi hijo, por todos los chicos muertos y todos los familiares muertos por menores. De una vez por todas que se termine la impunidad en este país".

En esta línea se refirió a la ley de baja de imputabilidad de menores que fue aprobada días atrás en el Congreso. "Este es un momento muy trascendental para mí, hoy estamos protegidos por la justicia de todos los menores delincuentes que están siendo usados por los criminales mayores y el narcotráfico. La ley está en la calle, hoy hay que aplicarla nada más", sentenció.