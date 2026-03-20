Crimen de Martín Mora Negretti: los pedidos van de perpetua al mínimo de homicidio simple

En sintonía con la hipótesis inicial de trabajo y las jornadas de debate que se hicieron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, el fiscal Leandro Arévalo solicitó este viernes que se condene a prisión perpetua al acusado de matar a puñaladas a Martín Mora Negretti en junio de 2022 en Sarmiento y Rawson y de intentar matar a su amigo Bruno Valle. El abogado Martín Sarubbi, representante del particular damnificado coincidió en el pedido más allá de alguna diferencia en la calificación.

El fiscal solicitó la pena máxima por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y tentativa de homicidio agravada. De manera subsidiaria, pido que se lo condene a cuarenta años de prisión por los delitos de homicidio simple agravado por la participación de menores de edad y tentativa de homicidio agravada.

Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Al término del pedido de la querella, la defensora oficial Carla Ostachi marcó su oposición a los agravantes solicitados y a la calificación sostenida y pidió que se le imponga a Julio César Bibbo el mínimo de la pena por el delito de homicidio simple.

Los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder dieron por cerrado el debate y tras coordinar una extensión en los plazos anunciaron que el veredicto y sentencia se dará a conocer el 13 de abril.

La otra acusada de cometer el crimen es Marilyn Brisa Vera González, su pareja al momento de los hechos, que será juzgada el mes próximo por un jurado popular.

Bibbó fue detenido un día más tarde.

Bibbó y Vera González están acusados de atacar la madrugada del 19 de junio de 2022 al joven que no vivía en la ciudad y había llegado para celebrar su cumpleaños. La víctima –de 30 años- estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos de Sarmiento y Rawson cuando discutieron con los agresores que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

Un grupo de personas bajó a la calle y atacaron a puñaladas al grupo: si bien en un principio se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.