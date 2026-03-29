Revelan cómo fue asesinado el hombre de 74 años en Gascón y Buenos Aires

Villalba había estado preso hasta noviembre pasado, cuando le otorgaron la libertad condicional.

Los resultados de la autopsia revelaron cómo fue el asesinato del hombre de 74 años hallado muerto durante la madrugada de este domingo en la esquina de Gascón y Buenos Aires, a una cuadra de la Departamental.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, la víctima fue identificada como Félix Antonio Villalba, quien contaba con antecedentes penales y en noviembre había salido de la Unidad Penal N° 44 de Batán luego de que le otorgaran la libertad condicional.

Villalba, hallado ensangrentado en la calle alrededor de las 4:30, fue apuñalado en tres oportunidades y recibió otros cuatro cortes por un arma blanca, los cuales le produjeron una lesión pulmonar que terminó con su vida.

La víctima de 74 años recibió tres puñaladas y sufrió una herida pulmonar.

Ante la falta de testigos presenciales, las primeras tareas ordenadas por la fiscal Constanza Mandagarán apuntaron al relevamiento de cámaras en el lugar, debido a que además de las municipales, hay distintos comercios que cuentan con sistema de vigilancia que serán revisados en las próximas horas.

En paralelo, las autoridades buscan establecer si existe conexión entre el ataque a la víctima y el delito de abuso sexual agravado por el que había sido condenado.

Este nuevo crimen elevó la cifra mensual de homicidios a cuatro y se trató del decimocuarto en lo que va del año en Mar del Plata.