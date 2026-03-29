Brutal ataque en el aula: alumnos de la Secundaria N°38 convocan a una protesta para exigir seguridad

Nahuel fue internado de urgencia en la Clínica del Niño y la Familia.

Escuela Secundaria N°38 de Mar del Plata

salvaje golpiza que recibió Nahuel,

Integrantes del Centro de Estudiantes de lapublicaron un comunicado en repudio a la

En el escrito denunciaron que “había un docente presente que, paralizado por lo ocurrido, solo logró mencionar el nombre del agresor para intentar que se detuviera. Minutos después intervino la vicedirectora, quien retiró al alumno del aula. Sin embargo, la falta de intervención inmediata permitió que la violencia escalara a un nivel inaceptable”.

Según expresó la víctima, no era la primera vez que sufría agresiones por parte de ese compañero y que “ya existían antecedentes de bullying que no fueron abordados con la seriedad correspondiente”.

Nahuel fue trasladado de urgencia a la Clínica del Niño y la Familia, donde los profesionales constataron fractura de nariz, fractura del maxilar superior, además de múltiples golpes e inflamación en el rostro.

“Nos preocupa profundamente que, frente a un hecho de esta magnitud, la institución haya minimizado la situación e incluso solicitado la eliminación de los videos que circulaban como evidencia de lo sucedido. Consideramos que ocultar o reducir la gravedad de estos hechos solo contribuye a que se repitan”, señalaron.

Asimismo, indicaron que ya se han registrado otras situaciones de violencia, peleas y conflictos graves que no fueron abordados adecuadamente por las autoridades de la escuela. “Esto genera un clima de inseguridad generalizado, donde estudiantes, docentes e incluso el propio Centro de Estudiantes coinciden en que nadie se siente completamente seguro dentro de la institución”.

Ante esta situación, anunciaron que llevarán a cabo una protesta el lunes 30 de marzo frente a la escuela, con carteles y una sentada, para visibilizar lo ocurrido y exigir soluciones, "como la implementación de talleres obligatorios sobre bullying, convivencia y resolución de conflictos, además de un seguimiento continuo de estos casos".

“También proponemos trabajar en conjunto con la comunidad educativa para generar herramientas reales de prevención, contención y construcción de una convivencia sana dentro de la escuela”, agregaron.

Bajo la consigna “Justicia por Nahuel”, reafirmaron que “la seguridad de los estudiantes es una responsabilidad compartida y, hoy más que nunca, necesitamos el compromiso de toda la comunidad educativa”.