Disparó al aire desde una camioneta y lo detuvieron

El aviso de un transeúnte a personal policial que recorría la avenida Luro permitió aprehender a un joven de 24 años acusado de efectuar varios disparos desde el interior de una camioneta: en su poder hallaron el arma empleada y varias municiones.

El denunciante dijo que los ocupantes de una camioneta tipo pick-up blanca habrían efectuado detonaciones en inmediaciones de avenida Luro y Calaza: tras una breve recorrida interceptaron el rodado en la intersección con calle Leguizamón.

Al advertir la presencia policial, el sujeto descartó un bolso tipo morral donde había un arma de fuego calibre .22 con cuatro municiones intactas de la que no tenía documentación alguna.

Arma y municionessecuestradas.

El rodado en el que se desplazaban no presentaba impedimentos legales para circular y todos los ocupantes del mismo fueron identificados correctamente.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscalía de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y su traslado a Tribunales para prestar declaración.